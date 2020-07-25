شركة بيبسيكو تعلن فتح التقديم في برامج التدريب الصيفي الافتراضي

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تعلن الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة المحدودة (بيبسيكو) عن فتح باب التقديم في برامج التدريب الصيفي الافتراضي (PepsiCo 2020 Virtual Summer Internship) في كل من (الرياض، الدمام) للرجال والنساء حديثي التخرج وطلاب الجامعات في التخصصات التالية:

– التدريب الصيفي في المبيعات (التسويق، التجارة الإلكترونية)

– التدريب الصيفي في الموارد البشرية (الموارد البشرية، الاتصال، الإعلام).

– التدريب الصيفي في تقنية المعلومات (كافة تخصصات تقنية المعلومات وعلوم الحاسب).

– التدريب الصيفي في القانون (تخصص القانون)

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– خريج أو طالب منتظم حالياً في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– أن لا يقل التقدير العام عن (جيد) فأعلى.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

مدة البرنامج:

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من 8 أسابيع إلى 12 اسبوعاً.

نبذة عن الشركة:

الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة المحدودة – بيبسيكو (PepsiCo) تمثل شركة عالمية رائدة في مجال الأغذية والمشروبات مع مجموعة منتجات تشمل (22) علامة تجارية تنتج أكثر من مليار دولار من مبيعات التجزئة السنوية، منتجاتها الرئيسية (كويكر، تروبيكانا، بيبسي كولا، جاتوريد، ليز) بالإضافة إلى المئات من أنواع الأطعمة والمشروبات التي توزع في جميع أنحاء العالم.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من أمس الجمعة 1441/12/3هـ من خلال الروابط التالية:

– للتقديم على برنامج التدريب الصيفي الافتراضي في (الرياض): إضغط هنا

– للتقديم على برنامج التدريب الصيفي الافتراضي في (الدمام): إضغط هنا

