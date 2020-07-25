تيك توك تخصص 200 مليون دولار تمويلاً لصناع المحتوى على منصتها

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أعلنت منصة الفيديوهات الترفيهية تيك توك عن تخصيصها 200 مليون دولار لدعم مواهب وصناع المحتوى على المنصة في محاولة هي الأولى من هذا النوع عبر تقديم تمويل مباشر للمستخدمين.

حيث قال الناطق الرسمي باسم المنصة أن هذه التمويل يأتي في إطار سعي تيك توك لتعزيز فرص سبل العيش وتحصيل الدخل على التطبيق عبر دعم صناع المحتوى الطموحين.

لتكون بذلك هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المنصة الصينية بالدفع مقابل المحتوى بشكل مباشر لمشاهير التطبيق؛ حيث سيتمكن أولئك المستخدمين من تلقي دفعات منتظمة خلال السنوات القادمة بيد أن الشركة لم تحدد الفئات التي ستتلقي التمويل بالضبط حتى الآن.

فيما وضح الإعلان شروط الاستفادة من التمويل والتي جاء على رأسها أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً أو أكبر ويقوم بنشر فيديوهات أصلية بشكل مستمر وفقاً لشروط المنصة؛ بالإضافة أن عدد المتابعين لديه سيلعب دوراً في عملية التقدم لكن لم وضع رقم محدد بعد.

وبالاعتماد على خطة الشركة لمشروعها التمويلي الجديد فإن البرنامج سيكون متاحاً للجمهور التطبيق في الولايات المتحدة مع دخول أغسطس القادم إلا أن الشركة لم تتطرق بعد لتوسيع الدائرة لتشمل دول أخرى.

المنصة كانت قد أتاحت في وقت سابق برنامج دفع يتيح للمستخدمين وصناع المحتوى الاستفادة مادياً عن طريق البث المباشر؛ وكذلك كانت قد أطلقت تمويل بقيمة 50 مليون دولار للمعلمين على التطبيق ضمن برنامج ” Creative Learning Fund “.

