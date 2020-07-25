“مكافحة المخدرات” توضح مخاطر “القات” الكبيرة على الصحة

︎ :

.



أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ‏‎أن نبات القات يشكل مخاطر صحية كبيرة، واعتبرته منظمة الصحة العالمية من المواد الإدمانية الخطرة.

Advertisements

وأوضحت أن تعاطي القات يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة في نبضات القلب، والإصابة بالاحتشاء القلبي أو الأزمة القلبية..، وحدوث التهابات في اللثة وتآكل الأسنان، والإمساك وقرحة المعدة والاثني عشر وتليف الكبد.

وأضافت أن من المشكلات الكبيرة الأخرى المرتبطة بزراعته، استهلاكه للمواد الطبيعية من ناحية المياه، واستهلاكه للكثير من المساحات المزروعة على حساب بقية النباتات.



