لقاح كورونا.. أوكسفورد تجهز للمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية

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يسابق القائمون على اختبار وتصنيع لقاح أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد الزمن من أجل الإعلان عن التوصل بصفة رسمية ونهائية للقاح ضد الفيروس الذي أصاب الملايين على مستوى العالم منذ بداية العام الجاري.
وأكد الطبيب المصري والعضو في الفريق البحثي المكلف بإنتاج اللقاح من جامعة أوكسفورد البريطانية، أحمد سالمان، خلال حوار مع قناة العربية، أن نتائج الأمان والاستجابة المناعية في المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية تشير إلى اقتراب التوصل إلى اللقاح بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن الدخول في المرحلة الثالثة من الاختبارات بات وشيكًا.
وأوضح أن عدد المشاركين في التجارب بلغ 10 آلاف متطوع داخل بريطانيا، كما تمت تجربة اللقاح أيضًا على أكثر من 30 ألف متطوع من خارج بريطانيا، مؤكدًا أن الاستجابة المناعية لهم كانت جيدة للغاية في تحفيز الجهاز المناعي لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.
وكانت الجامعة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع وصول اللقاح إلى مراحله الأخيرة بعد إثبات فاعلية كبيرة بمواجهة المرض.
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