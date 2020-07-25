حساب المواطن: عدم إضافة الزوجة يوقف الدعم عن رب الأسرة

ستصبح حالة الأهلية غير مؤهل
أوضح برنامج حساب المواطن، أنَّ عدم إضافة الزوجة إلى حساب الزوج (المستفيد الرئيسي) سيؤدي إلى عدم صرف الدعم له.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه «في حال عدم إضافة الزوجة من قبل المستفيد رب الأسرة ستصبح حالة الأهلية (غير مؤهل) بسبب عدم توافق البيانات ولن يتم صرف الدعم».
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين حول أثر عدم إضافة الزوجة لحسابه ببرنامج حساب المواطن.
وكان برنامج حساب المواطن ذكر -في وقت سابق- أنَّ حذف الزوج لزوجته من حسابه سيجعله غير مؤهل بسبب عدم توافق البيانات.
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