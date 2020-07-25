«الموارد البشرية» توظف 1500 صيدلي بعد صدور قرار التوطين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تمَّ توظيف 1500 صيدلي في عام 2020م، وذلك بعد قرار توطين قطاع الصيدلة في وقت سابق من هذا العام، محققة بذلك 50% من المستهدف في عام 2022م.

ونفت وزارة الموارد البشرية –عبر حسابها بتويتر- صحة ما يتداول عن عدم توظيف أي صيدلي سعودي بعد صدور قرار توطين الصيدلة.

وذكرت أنه تمَّ توظيف 1500 صيدلي في القطاع، من مستهدف 3 آلاف وظيفة في العام 2022م.

يشار إلى أنَّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدر -في فبراير 2020- قرارًا بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، على أن يتم تنفيذ القرار على مرحلتين.

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وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20%، بينما ستبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 01/ 12/ 1442هـ والتي تستهدف توطين 30%.

ويشمل القرار المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها بمهنة الصيدلة، 5 صيادلة فأكثر، ويُستثنى من ذلك الصيادلة العاملون بمهنة «اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية» في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين في عام 2018.

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