بنسبة 50% من المستهدف لعام 2022
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تمَّ توظيف 1500 صيدلي في عام 2020م، وذلك بعد قرار توطين قطاع الصيدلة في وقت سابق من هذا العام، محققة بذلك 50% من المستهدف في عام 2022م.
ونفت وزارة الموارد البشرية –عبر حسابها بتويتر- صحة ما يتداول عن عدم توظيف أي صيدلي سعودي بعد صدور قرار توطين الصيدلة.
وذكرت أنه تمَّ توظيف 1500 صيدلي في القطاع، من مستهدف 3 آلاف وظيفة في العام 2022م.
يشار إلى أنَّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدر -في فبراير 2020- قرارًا بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، على أن يتم تنفيذ القرار على مرحلتين.
وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20%، بينما ستبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 01/ 12/ 1442هـ والتي تستهدف توطين 30%.
ويشمل القرار المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها بمهنة الصيدلة، 5 صيادلة فأكثر، ويُستثنى من ذلك الصيادلة العاملون بمهنة «اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية» في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين في عام 2018.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. حسام المالكي يروي قصته مع قرار توطين مهنة الصيدلة
مصادر: توطين مهنة الصيدلة يشمل 10 تخصصات.. تعرف عليها
كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية» توظف 1500 صيدلي بعد صدور قرار التوطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.