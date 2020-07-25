حساب المواطن يوضح معلومة بشأن الحساب البنكي الخاص بالمستفيد

أكد برنامج حساب المواطن، عدم إمكانية إضافة الحساب البنكي لأحد أفراد الأسرة بدلًا من الحساب الخاص بالمستفيد الرئيس «رب الأسرة».

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «لا بد أن يكون رقم الحساب البنكي خاص باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب)».

جاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد المواطنين حول إمكانية إضافة الحساب البنكي لأحد أفراد الأسرة بدلًا من الحساب الخاص بالمستفيد الرئيسي؟

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وكان برنامج حساب المواطن أوضح في وقت سابق، عدم إمكانية صرف مبلغ الدعم للتابع في حسابه البنكي الخاص، مشيرًا إلى أنه يتم صرفه في حساب المستفيد الرئيس.

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