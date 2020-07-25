تمت تحت الإجراءات الاحترازية المشددة
نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن فيصل محمد الشمري: «إنَّ عملية الولادة تمَّت تحت الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق جميع المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات».
وأوضح الشمري أنَّ المريضة وطفلها غادرا غرفة العمليات وهم يتمتعان بحالة صحية جيدة، مع تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة ومراقبة حالتهما الصحية للاطمئنان عليهما.
اقرأ أيضًا:
صحة حفر الباطن تجري عملية ناجحة لامرأة أربعينية مصابة بكورونا
200 ألف مراجع للمراكز الصحية بحفر الباطن خلال 3 أشهر
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة مصابة بكورونا في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.