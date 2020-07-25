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إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة مصابة بكورونا في حفر الباطن

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تمت تحت الإجراءات الاحترازية المشددة

نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس المستجد «كوفيد 19».

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي  بصحة حفر الباطن فيصل محمد الشمري: «إنَّ عملية الولادة تمَّت تحت الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق جميع المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات».

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وأوضح الشمري أنَّ المريضة وطفلها غادرا غرفة العمليات وهم يتمتعان بحالة صحية جيدة، مع تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة ومراقبة حالتهما الصحية للاطمئنان عليهما.

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