إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة مصابة بكورونا في حفر الباطن

نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن فيصل محمد الشمري: «إنَّ عملية الولادة تمَّت تحت الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق جميع المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات».

Advertisements

وأوضح الشمري أنَّ المريضة وطفلها غادرا غرفة العمليات وهم يتمتعان بحالة صحية جيدة، مع تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة ومراقبة حالتهما الصحية للاطمئنان عليهما.

اقرأ أيضًا:

صحة حفر الباطن تجري عملية ناجحة لامرأة أربعينية مصابة بكورونا

200 ألف مراجع للمراكز الصحية بحفر الباطن خلال 3 أشهر