الصحة: كورونا قد يسبب مضاعفات حادة لـ3 فئات من المرضى

أوضحت وزارة الصحة أن أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة والمسنين، قد يتعرضون لمضاعفات خطيرة بسبب فيروس كورونا.

وذكر حساب «الصحة937» التابع للوزارة، أنه «من الممكن أن تتسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد COVID19 بالإصابة بمضاعفات حادة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف، والمسنين، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل: السرطان، والسكري، وأمراض الرئة المزمنة».

جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المواطنين بأن جدته مصابة بالسكري وثبتت إصابتها بكورونا، فما هو خطورة ذلك عليها؟

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من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن يفيد بعدم احتمالية رجوع العدوى للشخص المتعافي من الفيروس بعد إصابته نتيجة تكون مناعة طويلة المدى منه.

وأشارت إلى أنه من المهم جدًّا تطبيق السلوكيات الصحية حتى على المتعافين من الفيروس.

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