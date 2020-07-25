هل يمكن استخراج تأشيرة خروج نهائي بعد انتهاء صلاحية جواز السفر؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، مدى إمكانية استخراج تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية في حال انتهاء صلاحية جواز السفر الخاص بالعامل أو العاملة.

وقالت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: إنَّ التعليمات تشترط صلاحية جواز السفر عند المغادرة.

وأضافت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن إصدار تاشيرة الخروج النهائي من خلال الخدمات الإلكترونية للجوازات بشرط أن يكون متبقيًا في صلاحية جواز المقيم ٦٠ يومًا وأكثر.

جاء ذلك خلال رد المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على استفسار أحد المغردين: «جواز سفر عاملة منزلية منتهٍ هل أستطيع أن أخرج لها خروج نهائي وشكرًا».

وكانت المديرية العامة للجوازات، أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» شروط استخراج تأشيرة الخروج النهائي وهي:

1- سداد جميع المخالفات المرورية.

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2- ألا توجد مخالفات سابقة لإلغاء التأشيرات.

3- الوجود داخل المملكة العربية السعودية.

4- سريان صلاحية الإقامة وجواز السفر.

5- ألا يكون لديه مركبة مسجلة في النظام.

6- عدم وجود تأشيرة سارية.

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عبر أبشر.. شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًّا