6 خطوات لرفع الوثائق عبر الاتصال المرئي من خلال وزارة العدل

أوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، تعرّف على خطوات رفع الوثائق عبر الاتصال المرئي من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.

وأضافت وزارة العدل في مقطع فيديو بثته على حسابها الرسمي، أنه يمكن رفع الوثائق عبر الاتصال المرئي دون الحاجة للحضور لكتابة العدل.

وأكدت وزارة العدل أن خطوات رفع الوثائق عبر الاتصال المرئي تتم عن طريق:

1- الدخول لبوابة وزارة العدل الإلكترونية.

2- اختيار «الخدمات الإلكترونية» ومن ثم النقر على «كتابات العدل».

3- اختيار «خدمة رفع الوثائق» ثم تسجيل الدخول.

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4- اختيار نوع الخدمة والجهة.

5- إرفاق المستندات اللازمة والإقرار على صحة المعلومات.

6- إرسال الطلب واعتماده.

وكانت وزارة العدل أطلقت خدمة الموثق تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

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