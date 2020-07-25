بالفيديو.. «الصحة» توزع أساور إلكترونية على الحجاج لمتابعتهم صحيًا

قالت وزارة الصحة، إنه تمَّ توزيع أساور إلكترونية على الحجاج لمتابعة حالتهم الصحية، والتأكد من بقائهم في الحجر المؤسسي بمكة المكرمة، وكذلك الحجر المنزلي بعد انتهاء الشعيرة.

وقال مدير عام الحج والعمرة في وزارة الصحة، الدكتور سري العسيري، لقناة «الإخبارية»: إنَّ البروتوكولات الصحية تبدأ منذ وصول الحاج لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عبر مسارات آمنة تطبق فيها جميع اشتراطات مكافحة العدوى، ثمَّ وصولهم للباصات وعمل الفحص البصري لهم من قبل قادة صحيين مدربين، والتأكّد من التباعد المكاني وغسل الأيدي وتعقيمها وتوعيتهم بالإجراءات الطبية حتى وصولوهم إلى الحجر المؤسسي بمكة المكرمة.

وأضاف أنَّ الإسورة الإلكترونية تمَّ تعميمها للحجاج قبل وبعد الموسم لمتابعة حالتهم الصحية والتأكد من عدم مغادرتهم للحجر المنزلي، ومتابعتهم يوميًا عن طريق الهاتف والزيارات المنزلية، وذلك لمدة 7 أيام قبل وصولهم إلى مكة و7 أيام بعد انتهاء شعيرة الحج.

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وأكَّد «العسيري» وجود فرق صحية متابعة ومرافقة للحجاج لمدة 24 ساعة، كما أنَّه في الحجر المؤسسي فرق طبية على أعلى مستوى، مع تواجد فرق طبية وعيادات في المشاعر المقدسة.

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