بالفيديو.. «شؤون الحرمين» تستبدل حافظات مياه زمزم بعبوات معقمة

توزيع 10 آلاف عبوة يوميًا
استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، العبوات المعقمة بحافظات مياه زمزم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وذكرت قناة «الإخبارية» في تقرير لها، أنَّ 57 عاملًا يوزعون أكثر من 10 آلاف عبوة من ماء زمزم يوميًا، خلال أوقات الصلوات الخمس، حيث تمَّ إيقاف نقاط الشرب ورفع حافظات المياه وإغلاق الصنابير، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال وكيل الشؤون الميدانية لإدارة سُقْيا زمزم بالمسجد الحرام، أحمد الندوي، أنه تمَّ عمل خطة احترازية لمنسوبيها، وبناءً عليه فقد تمَّ إغلاق المشربيات الرخامية بأرجاء المسجد الحرام كافة، وكذلك خزانات الإستيل، ورفع جميع الحافظات وإقفال نقاط التعبئة الخاصة بها.
وأضاف أنه سيتمّ استقبال الحجاج بعبوات مياه زمزم بواسطة فرق ميدانية خاصة متواجدة في جميع الأماكن بالمسجد الحرام.
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