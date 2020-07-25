بالفيديو.. حسام المالكي يروي قصته مع قرار توطين مهنة الصيدلة

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قصة الصيدلي حسام المالكي أحد المستفيدين من قرار توطين قطاع الصيدلة، والذي عبر عن طموحه للحصول على درجات علمية أعلى مثل الماستر لتطوير نفسه ومهنته.

وقال المالكي –في مقطع فيديو عبر حساب الوزارة- إنه خريج جامعة الطائف عام 2016م، مشيرًا إلى أنه اختار التخصص في الصيدلة؛ بسبب حبه للكيمياء أثناء الدراسة في المرحلة الثانوية.

وأضاف أنه سمع كلامًا كثيرًا من الخريجين السابقين، بعدم تمكنهم من الحصول على وظائف، لكنه –وبحمد الله- وبعد صدور قرار التوطين تم توظيف أعداد كبيرة، وهو واحد منهم، موضحًا أنه يطمح للحصول على دورات كثيرة في مجال تخصصه، إضافة إلى الحصول على الماستر مثل البورد الأمريكي أو الياباني.

من جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه بعد قرار توطين قطاع الصيدلة تم توظيف 1500 صيدلي في عام 2020م محققة بذلك 50% من المستهدف في عام 2022م.

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وكانت وزارة الموارد البشرية، نفت في وقت سابق، صحة ما يتداول عن عدم توظيف أي صيدلي سعودي بعد صدور قرار توطين الصيدلة.

يشار إلى أنه بدأ تطبيق المرحلة الأولى من توطين مهنة الصيادلة بنسبة 20%، بينما ستبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 01/ 12/ 1442هـ والتي تستهدف توطين 30%.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -في فبراير 2020- قرارًا بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، على أن يتم تنفيذ القرار على مرحلتين.

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