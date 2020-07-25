بالفيديو.. الشيخ السلمي يوضح كيفية الأضحية عن الميت وجواز إشراك الأحياء فيها

أوضح عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، كيفية الأضحية عن الميت، وهل يجوز إشراك الأحياء فيها.

وقال السلمي خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إن مسالة الأضحية عن الغير تنقسم لعدة مراتب: أولًا إذا أوصى إنسان ميت أو حي بأن يضحي له فلان، وكان المال من مال الموصي، فإنه يضحي له فلان ولا يشركه في ذلك.

ثانيًا: أن يرغب الشخص الحي في التقرب من أمواته، كالآباء أو الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فالأفضل أن يشرك نفسه معهم، كأن يقول اللهم عني وعن أبي أو أمي أو عمتي أو عمي.

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وأضاف الشيخ السلمي أنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أهدى الأضحية للأموات فقط، وإنما أشرك معه الأموات والأحياء.

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