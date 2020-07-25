الدفاع المدني بالباحة يدعو إلى الحيطة والحذر من تقلبات الطقس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كل من المحافظات التالية: الباحة- الحجرة- المخواة- بني حسن- المندق- بلجرشي- قرية غامد الزناد- القرى- العقيق- قلوة اعتبارًا من الساعة (11:00) إلى الساعة (21:00) هذا اليوم السبت الموافق ٤/ ١٢/ ١٤٤١هـ.

ودعت المديرية إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

Advertisements

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

اقرأ أيضًا:

طقس السبت.. «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية على 6 مناطق

الحصيني: أمطار متفاوتة وأجواء حارة ورياح نشطة بمناطق عدة