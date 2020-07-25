السعودية اليوم / محافظة الطوال تتزين لاستقبال عيد الأضحى المبارك



الطوال 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

أكملت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الطوال، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى للعام الحالي, من خلال تنفيذ العديد من المهام والأعمال منها تزيين الشوارع والحدائق العامة والميادين والساحات وتنفيذ أعمال الإنارة المتنوعة, فضلا عن أعمال نظافة للشوارع الرئيسية والفرعية .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أحمد بن محمد الأحوس أن البلدية أنهت تجهيز العديد من لوحات التهنئة بالعيد، في أعمدة الإنارة على طريق "العكرة - النجامية - الطوال" ، حيث تم وضع الأعمدة وفوانيس الإنارة التي تعمل بتقنية LED ، سعياً من البلدية لمواكبة مظاهر احتفال الأهالي وفرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

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13:11ت م

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