السعودية اليوم / سمو أمير نجران يشدد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في مصليات العيد ومواقع العمل والتنزه ونقاط الذبح



نجران 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وكلاء الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم والإدارات بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، ومديري الجهات الحكومية، بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين، وخدمتهم، واستقبال طلباتهم عبر خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة "أبشر".

وشدد سموه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية، لمواجهة جائحة فيروس

// انتهى //

13:06ت م

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نجران 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسوجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وكلاء الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم والإدارات بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، ومديري الجهات الحكومية، بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين، وخدمتهم، واستقبال طلباتهم عبر خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة "أبشر".وشدد سموه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، ومتابعة تطبيقها في الجوامع التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، ومقار العمل ومواقع التنزه والتسوق، ونقاط ذبح الأضاحي، بما يحافظ على صحة المجتمع وسلامته.// انتهى //13:06ت م0051

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