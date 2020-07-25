السعودية اليوم / شرطة الرياض: الكشف عن (10) مواقع مخالفة اتخذتها تشكيلات عصابية مقار لتجميع مسروقاتها بأحياء متفرقة في الرياض



الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية كشفت عن (10) مواقع مخالفة بأحياء متفرقة في مدينة الرياض اتخذها أفراد من التشكيلات العصابية الذين سبق الإعلان عن الإطاحة بهم مؤخراً لارتكابهم جرائم سرقة المعادن والمعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء والمباني تحت الإنشاء، حيث يتم تجميع المسروقات بها لتصريفها وبيعها بطرقٍ غير نظامية، وعثر بداخلها على أطنانٍ وكميات كبيرة من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية (سكراب) مجهولة المصدر، يديرها (25) مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، واثنين من المواطِنين.

وبين مساعد المتحدث، أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأربعة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي من تم القبض عليهم خلال تلك الفترة (56) متهماً، من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم بارتكاب (276) حادثة منفصلة، قاربت قيمة مسروقاتها (5,240,000)، خمسة ملايين ومائتين وأربعين ألف ريال، وتستكمل الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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