فيديو نادر لأمير سعودي يتلو القرآن بحفل مدرسي قبل 40 عاما

فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 يوليو 2020 12:13 مساءً - انتشر مقطع فيديو نادر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للأمير عبد الرحمن بن مساعد، وهو يتلو القرآن.

وبحسب ما نشره حساب موقع السعودية يظهر الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينشر فيديو له وهو يتلو آيات قرآنية في حفل مدرسي قبل 40 عاماً.

ويظهر الفيديو الأمير بن مساعد حينها، حيث كان في الرابعة عشر من عمره، وهو يقرأ الآيات الكريمة من سورة فصلت :” : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ” ” نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ? وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ”.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير بين رواد تويتر، حيث علق أحدهم قائلا : ” كان عمره في حدود 14سنه أي عمر الأمير عبدالرحمن الان حوالي 54 سنه أي من مواليد1966 أي أن الحفل المدرسي كان عام1980 في عهد الملك خالد رحمه الله”.

وعلق آخر :” ماشاء الله تبارك الله صفات القياده كانت موجوده الجرءة والثقه بالنفس وحسن القراءة وجمال الصوت موجوده منذ الصغر”.