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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5871 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ، و146 حالة وفاة.
وأوضحت السلطات الصحية الروسية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 806.720 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.192 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 597.140 حالة.
من جهة ثانية سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 48.916 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و757 حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.336.861 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 31.358 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 12:27 PM
السلطات الصحية بموسكو: إجمالي الحالات المصابة 806.720 حالةكورونا.. 5871 إصابة جديدة بروسيا وارتفاع ضحايا الهند لـ31,358
سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5871 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ، و146 حالة وفاة.
وأوضحت السلطات الصحية الروسية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 806.720 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.192 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 597.140 حالة.
من جهة ثانية سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 48.916 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و757 حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.336.861 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 31.358 حالة وفاة.
، كورونا.. 5871 إصابة جديدة بروسيا وارتفاع ضحايا الهند لـ31,358 ،
المصدر : الخليج 365
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