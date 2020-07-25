، إصابات "كورونا" تقفز في أمريكا ودول عدة.. حاكم مسيسيبي: شباب مخمور مستهتر ،

محمد بن مسعود - الدمام - جامعة "جونز هوبكنز": 638 ألف وفاة وأكثر من 15 مليون حالة حول دول العالم

سجل عديد من الدول والمناطق في العالم، زيادة ملحوظة في الإصابات بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، فيما اتجهت ولايات أمريكية إلى تشديد الضوابط المتعلقة بمكافحة الفيروس.

ووفقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" من مصادر حكومية رسمية، فقد تم تسجيل ما مجموعه 638,352 حالة وفاة جراء وباء كوفيد-19 و15,672,841 إصابة في مختلف دول العالم.

فقد أبلغت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا للمرة الأولى منذ 4 أشهر، في حين أعلنت جنوب إفريقيا عن زيادة في عدد الإصابات.

ووفق "سكاي نيوز"، قالت السلطات الكورية الجنوبية إنه تم رصد 113 حالة جديدة في البلاد، تضمنت 36 عاملاً عادوا من العراق، إضافة إلى 32 من أفراد طاقم سفينة شحن روسية.

وحذّرت السلطات في كوريا الجنوبية من توقع حدوث ارتفاع في الحالات، خصوصاً القادمة من الخارج، وناشدت الجمهور ألا ينزعج، بحسب "الأسوشييتد برس".

وفي الصين، أبلغت بكين، التي خففت معظم ضوابط مكافحة الأمراض بعد انخفاض أعداد الحالات، عن 34 حالة جديدة في موجة جديدة من العدوى، من بينها 29 حالة عدوى حدثت داخل البلاد.

وفي الهند، الدولة التي لديها ثالث أعلى نسبة إصابة بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا 740 ليرتفع العدد الإجمالي إلى 30,601، في حين أبلغت الحكومة عن زيادة قدرها 49,310 حالات جديدة، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 1,289,745 إصابة.

أما في إفريقيا، فقد سجلت دولة جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضررا في القارة، أكثر من 13,104 حالات جديدة مؤكدة، ما رفع مجموع الإصابات في الدولة إلى 408,052، بينما بلغ عدد الوفيات 6,093 حالة وفاة.

وفي الولايات المتحدة، شدد حاكم ولاية مسيسيبي تايت ريفز، من الضوابط على الحانات لحماية "شباب مخمور ومستهتر".

وكانت سعات الحانات محدودة بالفعل للعمل بسعة 50 في المئة، أما حالياً، فيجب على المستفيدين الجلوس لطلب الكحول وتوقف المبيعات في الساعة 11 مساءً.

من ناحيتها، أمرت عمدة نيو أورليانز لاتويا كانتريل بإغلاق الحانات ومنعت المطاعم من البيع الخارجي للمشروبات الكحولية، وذلك بعد الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة إصابة جديدة في ولاية لويزيانا، بما في ذلك 103 في نيو أورليانز.

وفي أريزونا تم الإبلاغ عن 89 حالة وفاة إضافية، مما رفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 3142، فيما سجلت الولاية 3349 حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 156301.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت 145,391 حالة وفاة ولديها أكثر من 4.1 مليون حالة مؤكدة.

أما أستراليا، فقد أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الجنوبية دانييل أندروز، 5 وفيات و357 حالة جديدة، وأغلقت الولاية، حيث ارتفع عدد الوفيات من جرّاء فيروس كورونا إلى 61، حدودها مع نيو ساوث ويلز المجاورة.

وفي أوروبا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أن المسافرين من الولايات المتحدة و15 دولة أخرى حيث ينتشر الفيروس بقوة يجب اختبارهم عند الوصول ما لم يتمكنوا من إظهار دليل على اختبار سلبي في الـ 72 ساعة الماضية.

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