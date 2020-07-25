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أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم السبت، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 في العالم بلغ 9 ملايين وأكثر من 43 ألف حالة.
وأفادت الجامعة أيضًا بانخفاض عدد الإصابات اليومية من الرقم القياسي 282,8 ألفًا خلال يوم الخميس إلى 225,3 ألفًا خلال أمس الجمعة.
ووفق "رويترز": بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم أجمع أكثر من 15 مليونًا و736 ألف حالة؛ منها نحو 640 ألف حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
بشرى.. ارتفاع المعدل العالمي لمتعافي "كورونا" وانخفاض في الإصاباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-25
أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم السبت، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 في العالم بلغ 9 ملايين وأكثر من 43 ألف حالة.
وأفادت الجامعة أيضًا بانخفاض عدد الإصابات اليومية من الرقم القياسي 282,8 ألفًا خلال يوم الخميس إلى 225,3 ألفًا خلال أمس الجمعة.
ووفق "رويترز": بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم أجمع أكثر من 15 مليونًا و736 ألف حالة؛ منها نحو 640 ألف حالة وفاة.
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
11:17 AM
تحملها جامعة "جونز" الأمريكية فيما بلغ إجمالي الحالات المسجّلة 15 مليونًا
أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم السبت، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 في العالم بلغ 9 ملايين وأكثر من 43 ألف حالة.
وأفادت الجامعة أيضًا بانخفاض عدد الإصابات اليومية من الرقم القياسي 282,8 ألفًا خلال يوم الخميس إلى 225,3 ألفًا خلال أمس الجمعة.
ووفق "رويترز": بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم أجمع أكثر من 15 مليونًا و736 ألف حالة؛ منها نحو 640 ألف حالة وفاة.
، بشرى.. ارتفاع المعدل العالمي لمتعافي "كورونا" وانخفاض في الإصابات ،
المصدر : الخليج 365
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