، بشرى.. ارتفاع المعدل العالمي لمتعافي "كورونا" وانخفاض في الإصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحملها جامعة "جونز" الأمريكية فيما بلغ إجمالي الحالات المسجّلة 15 مليونًا

أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم السبت، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 في العالم بلغ 9 ملايين وأكثر من 43 ألف حالة.

وأفادت الجامعة أيضًا بانخفاض عدد الإصابات اليومية من الرقم القياسي 282,8 ألفًا خلال يوم الخميس إلى 225,3 ألفًا خلال أمس الجمعة.

ووفق "رويترز": بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم أجمع أكثر من 15 مليونًا و736 ألف حالة؛ منها نحو 640 ألف حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد