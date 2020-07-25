حشرة بلاستيكية تثير الرعب في مصر وليبيا وتونس

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرات من كائن غريب الشكل يشبه العقرب، قيل إنه شديد السمّيّة.

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وظهرت هذه الحشرة في مدن ساحلية بمصر وليبيا وتونس، وتداول الآلاف صورتها عبر مواقع التواصل.

وحذر رواد التواصل الاجتماعي المصيفين أو المقيمين بالمدينة الساحلية في الإسكندرية التي تعد العاصمة الثانية لمصر، بغلق الشبابيك والبلكونات بإحكام حتى لا يتسلل هذا الكائن الذي يشبه العقرب إلى منازلهم.

بينما علق البعض بقولهم إنها مجرد لعبة بلاستيكية، وأن تصميمها مستوحًى من كائنات أفلام الخيال العلمي.

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