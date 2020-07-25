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الموارد البشرية تعلن توظيف 1500 صيدلي منذ صدور قرار التوطين
تمثل 50% من المستهدف بالقرار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم توظيف 1500 صيدلي، في القطاع، منذ صدور قرار التوطين بالنشاط.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن تلك الوظائف التي تم توطينها تمثل بنسبة 50% من المستهدف بالقرار، والذي يسعى لتوطين 3 آلاف وظيفة بحلول العام 2022م.
وكانت الوزارة بدأت الأربعاء الماضي أولى خطوات تحقيق أهداف التوطين في مهنة الصيدلة بتنفيذ المرحلة الأولى التي تسعى لتوطين نسبة 20 % من الوظائف بالنشاط.
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