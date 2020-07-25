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الموارد البشرية تعلن توظيف 1500 صيدلي منذ صدور قرار ‏التوطين

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2020-07-25

الموارد البشرية تعلن توظيف 1500 صيدلي منذ صدور قرار ‏التوطين

تمثل 50% من المستهدف بالقرار

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم توظيف 1500 صيدلي، في القطاع، منذ صدور ‏قرار التوطين بالنشاط.

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وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن تلك الوظائف التي تم توطينها تمثل بنسبة 50% من المستهدف بالقرار، والذي يسعى لتوطين ‏‏3 آلاف وظيفة بحلول العام 2022م.

‎وكانت الوزارة بدأت الأربعاء الماضي أولى خطوات ‏تحقيق أهداف التوطين في مهنة الصيدلة بتنفيذ المرحلة الأولى ‏التي تسعى لتوطين ‏نسبة 20 ‏‎%‎‏ من الوظائف بالنشاط.



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