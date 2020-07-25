شاهد.. فتح بوابات سدَّي نبأ وشعيب شداد في بلقرن

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير، اليوم السبت، بفتح بوابات سدَّي نبأ وشعيب شداد بمحافظة بلقرن؛ لتصريف كامل مخزونهما.

يأتي ذلك في إطار الاستفادة من مياه السدود؛ لتلبية احتياجات الموسم الزراعي للمزارعين بمنطقة عسير، واستكمالًا لما تم تصريفه خلال هذا العام، بهدف إعادة مخزون المياه الجوفية والسطحية؛ وذلك نظرًا لقلة معدلات الأمطار وزيادة معدلات التبخر هذا الموسم؛ مما يؤدي إلي زيادة فقد كميات كبيرة من المياه المحتجزة خلف السدود.

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وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير المهندس عبدالله الويمني أنه تم تصريف ما يقارب 14 مليون متر مكعب من مياه السدين هذا العام، مضيفًا أن الغرض من فتح بوابات السدود هو خفض المخزون من المياه لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية المحيطة بالسد، إضافة إلى المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين من المياه خصوصًا في موسم الصيف.

يُذكر أن سدي نبأ وشعيب شداد يُعدانِ من أهم السدود في المنطقة، وتبلغ سعة سد نبأ الكلية أكثر من 750 ألف متر مكعب، ويبلغ ارتفاع مفيضه 9 أمتار، فيما تبلغ سعة وادي شعيب أكثر من 74 ألف متر مكعب ويبلغ ارتفاع مفيضه 4 أمتار، وكان مجموع ما تم تصريفه من مياه السدين في العام الماضي قد تجاوز 44 مليون متر مكعب.

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