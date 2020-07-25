، خطة العيد.. "أمانة الجوف" وبلدياتها تكثّف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق ،

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كثفت أمانة منطقة الجوف جولات الرقابة الميدانية على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتوجيه من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الذي شدّد على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الأمانة وضعت خطة مبكرة لإجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة، شددت خلالها على متابعة أعمال مقاولي النظافة، وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية والمراقبة المستمرة على المسالخ؛ حيث تم تكليف فرق لمتابعة أعمال الرقابة.
وأضاف الحموان أن الخطة تتضمن توعية العاملين في المطاعم والمحلات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاشتراطات، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940، مؤكدًا أنه تم تنفيذ ما يزيد على 1070 جولة رقابية على مستوى الأمانة وبلدياتها خلال اليومين الماضيين.
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 11:22 AM
نفذت 1070 جولة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية
كثفت أمانة منطقة الجوف جولات الرقابة الميدانية على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتوجيه من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الذي شدّد على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الأمانة وضعت خطة مبكرة لإجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة، شددت خلالها على متابعة أعمال مقاولي النظافة، وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية والمراقبة المستمرة على المسالخ؛ حيث تم تكليف فرق لمتابعة أعمال الرقابة.
وأضاف الحموان أن الخطة تتضمن توعية العاملين في المطاعم والمحلات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاشتراطات، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940، مؤكدًا أنه تم تنفيذ ما يزيد على 1070 جولة رقابية على مستوى الأمانة وبلدياتها خلال اليومين الماضيين.
، خطة العيد.. "أمانة الجوف" وبلدياتها تكثّف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق ،
المصدر : الخليج 365
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