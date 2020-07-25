محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات له ولشعبه بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس ليبيريا .

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من الرقي والازدهار. 25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 11:02 AM أعربت عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات له ولشعبه Advertisements "القيادة" تهنئ " جورج وياه" بذكرى استقلال ليبيريا "القيادة" تهنئ " جورج وياه" بذكرى استقلال ليبيريا بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس ليبيريا .

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من الرقي والازدهار. الكلمات المفتاحية ، "القيادة" تهنئ " جورج وياه" بذكرى استقلال ليبيريا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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