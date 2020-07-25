- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت موريتانيا 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 6116 حالة مؤكدة.
وأشار مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، إلى أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 448 تحليلًا مخبريًّا، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 4206 متعافين إثر تسجيل 120 حالة شفاء.
وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقرّ عدد المتوفين عند 156 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 10:55 AM
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6116موريتانيا: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
سجلت موريتانيا 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 6116 حالة مؤكدة.
وأشار مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، إلى أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 448 تحليلًا مخبريًّا، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 4206 متعافين إثر تسجيل 120 حالة شفاء.
وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقرّ عدد المتوفين عند 156 شخصًا.
، موريتانيا: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.