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أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أن من بين الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها حتى منتصف ليل الجمعة، هناك، خمس إصابات وافدة من الخارج.
ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالمرض لتستقر حصيلة الوفيات في الصين عند 4634 وفاة.فيروس كورونا الجديد
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 10:55 AM
لم يتم تسجيل أي وفيات إضافيةالصين: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أن من بين الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها حتى منتصف ليل الجمعة، هناك، خمس إصابات وافدة من الخارج.
ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالمرض لتستقر حصيلة الوفيات في الصين عند 4634 وفاة.
، الصين: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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