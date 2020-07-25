شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استبدال حافظات مياه زمزم بعبوات معقمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، العبوات المعقمة بحافظات مياه زمزم، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الجائحة.

وكشف تقرير لقناة "الإخبارية" أن 57 عاملًا يوزعون أكثر من 10 آلاف عبوة من ماء زمزم يوميًا، خلال أوقات الصلوات الخمس، بعدما تم إيقاف نقاط الشرب ورفع حافظات المياه وإغلاق الصنابير.

ومن جانبه، أوضح وكيل الشؤون الميدانية لإدارة سُقْيا زمزم بالمسجد الحرام، أحمد الندوي، أنه تم عمل خطة احترازية لمنسوبيها، وبناءً عليه فقد تم إغلاق المشربيات الرخامية بأرجاء المسجد الحرام كافة، وكذلك خزانات الإستيل.

وأشار أحمد الندوي، إلى رفع جميع الحافظات وإقفال نقاط التعبئة الخاصة بها؛ فيما سيتمّ استقبال الحجاج بعبوات مياه زمزم بواسطة فرق ميدانية خاصة متواجدة في جميع الأماكن بالمسجد الحرام.