وضع شرطًا لتجديد رخصة العمل والإقامة للعمالة الوافدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى ربط تجديد رخصة العمل وتجديد إقامة العمالة الوافدة بوجود مقر سكني مرخص، كما ستطلق قريبًا البوابة الإلكترونية لترخيص السكن الجماعي للأفراد. تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى ربط تجديد رخصة العمل وتجديد إقامة العمالة الوافدة بوجود مقر سكني مرخص، كما ستطلق قريبًا البوابة الإلكترونية لترخيص السكن الجماعي للأفراد. وتتيح تلك البوابة لملاك العقار للمشاريع القائمة التقدم للحصول على ترخيص إلكتروني لعقاراتهم، فيما تمكّن أصحاب العمل والأفراد من البحث عن مساكن جماعية مرخصة لتصحيح أوضاعهم. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، قد اعتمد مؤخرًا الشروط الصحية والفنية والسلامة للإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع سبتمبر القادم.

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