شكرا لمتابعة خبر عن «المراجعة الداخلية» تتسبب في إعداد تنظيم جديد وورش عمل لمديري الجهات الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يتجه الديوان العام للمحاسبة، إلى إعداد تنظيم جديد وإقامة ورش عمل ومنتديات لمديري الجهات الحكومية، بعدما اتضح من المنتدى الأول للمراجعة الداخلية الذي أقيم قبل أشهر أن بعض مديري الجهات الحكومية تسببوا في تراجع أداء إدارات المراجعة الداخلية في قطاعاتهم.

ويعطي التنظيم الجديد، صلاحيات واسعة لإدارات المراجعة من أجل إحكام الرقابة على المال العام، والارتقاء بالأداء في جميع القطاعات بهدف إضافة قيمة للجهة وتحسين أنشطتها وعملياتها وخدماتها من خلال تبني منهج منظم لتقييم وتحسين فاعلية آليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمساءلة والحوكمة.

ويشير إلى التأكد من وجود مؤشرات تشغيلية تعكس مستوى أداء وجودة الأعمال، والتأكد من كفاءة الأنظمة الآلية الإدارية والمالية، ونظم الرقابة الآمنة؛ فضلًا عن وجود إجراءات مادية فعالة وكافية لحماية مراكز المعلومات، ووجود إجراءات أمن فعالة وكافية لمنع الوصول غير المرخص إلى البيانات التشغيلية، وغيرها من الملامح الأخرى.