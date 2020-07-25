شكرا لمتابعة خبر عن احتجاز 30 مركبة في الطائف بسبب الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

ارتفع معدل الأمطار في محافظة الطائف امس الجمعة مقارنةً بباقي محافظات منطقة مكة المكرمة التي شهدت أيضاً امطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة ما ادى لجريان بعض السيول .

وأثمرت جهود الدفاع المدني وانتشار فرق الإنقاذ في إنقاذ 30مركبة منها 14 مركبة بها احتجازبشري ، بجانب متابعة خطة الأمطار بالتعاون مع الجهات المختصة واغلاق طريق الكر والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي ارتفعت لمستوى عالي .

ووفقاً للمتحدث الرسمي للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد محمد القرني لم تسجل الطائف اي وفيات او إصابات –ولله الحمد – مع استمرار حالة الطواري في جميع محافظات المنطقة .

وكانت الأرصاد قد حذرت من تقلبات جوية وامطار رعدية حتى يوم الخميس المقبل مع فرصة لجريان السيول .

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