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شكرا لمتابعة خبر عن احتجاز 30 مركبة في الطائف بسبب الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):ارتفع معدل الأمطار في محافظة الطائف امس الجمعة مقارنةً بباقي محافظات منطقة مكة المكرمة التي شهدت أيضاً امطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة ما ادى لجريان بعض السيول .
وأثمرت جهود الدفاع المدني وانتشار فرق الإنقاذ في إنقاذ 30مركبة منها 14 مركبة بها احتجازبشري ، بجانب متابعة خطة الأمطار بالتعاون مع الجهات المختصة واغلاق طريق الكر والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي ارتفعت لمستوى عالي .
ووفقاً للمتحدث الرسمي للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد محمد القرني لم تسجل الطائف اي وفيات او إصابات –ولله الحمد – مع استمرار حالة الطواري في جميع محافظات المنطقة .
وكانت الأرصاد قد حذرت من تقلبات جوية وامطار رعدية حتى يوم الخميس المقبل مع فرصة لجريان السيول .
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