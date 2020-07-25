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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: الحالة المطرية الصيفية لم تبلغ ذروتها بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن الحالة المطرية الصيفية لم تبلغ ذروتها بعد.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم السبت ولا زالت الحالة المطرية الصيفية نشطة، ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، وعلى مرتفعات نجران" .
وأضاف "المسند" أن الحالة تشمل: " أجزاء من الباحة، مكة، المدينة، وقد تمتد على نواحي محدودة من منطقة الرياض والربع الخالي. الحالة المطرية الصيفية لم تبلغ ذروتها بعد".
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