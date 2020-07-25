شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كلمات ملوك المملكة خلال مواسم الحج الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن ملوك المملكة أثناء توجيههم كلمات خلال مواسم الحج الماضية، وذلك بدءاً من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وحتى الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.

وأكد الملوك في كلماتهم، على اعتزاز المملكة بأن خصها المولى عز وجل بشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتسهيل أدائهم لمناسكهم، لافتين إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة لعمارة الحرم المكي الشريف.

وفي السياق نفسه، تحدثوا عن توسعة الحرمين الشريفين، قائلين أن هذا العمل من أول واجبات المملكة تجاه المشاعر المقدسة والمسلمين.