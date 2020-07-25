شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظتي بدر وينبع لهذا اليوم ، تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت .