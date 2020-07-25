رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظتي بدر وينبع لهذا اليوم ، تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت .
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