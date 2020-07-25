التعليق الأول من غوميز بعد تجديد عقده مع الهلال

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علّق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، على تجديد عقده مع أزرق العاصمة حتى صيف 2022.

وكتب غوميز عبر حسابه في “تويتر”: “الأسد سعيد بالبقاء في الهلال لمدة سنتين، وهذه فرصة جيدة ليعرف الكثير عن الثقافة السعودية”.

وكان نادي الهلال أعلن، اليوم الجمعة، من خلال فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” عن تجديد عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز حتى صيف 2022.

الهلال خلاها سنتين:

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال فيديو بعنوان: “خلووها سنتين”، في إشارة إلى تجديد عقد غوميز لمدة موسمين.

ويُعد غوميز واحدًا من الأعمدة الرئيسية للفريق الهلالي حيث ساهم في تتويج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، على حساب فريق أوراوا الياباني.

غوميز يُجدد عقده بحضور رئيس الهلال

ويستعد الهلال لاستئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس، حيث يواجه النصر يوم 5 أغسطس المقبل.

وقبل التجديد لغوميز، وقّع المهاجم صالح الشهري مع نادي الهلال ولمدة 4 سنوات..، وذلك بعد شراء النادي لعقده بشكل رسمي من نادي الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الشهري يُجدد لـ الهلال حتى 2024:

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” صورًا من توقيع صالح الشهري لعقده مع الأزرق حتى عام 2024 بحضور رئيس النادي فهد بن نافل.

وعلّق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على الصفقة قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “منحت إدارة الهلال نظيرتها في الرائد، وبشكل شفهي موافقتها المبدئية على شراء عقد المهاجم صالح الشهري وذلك بدفع مبلغ 10 ملايين ريال دفعة واحدة وفقًا لمطالب إدارة الرائد”.

وأضاف المريسل: “ومن مصادري فإن هناك ناديين مستعدين لشراء عقد الشهري من الرائد خلال الفترة القادمة”.

وقبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، كانت إدارة الرائد اتخذت قرارًا تعليقًا على تأخر الهلال في حسم صفقة صالح الشهري، حيث تُفكر إدارة الرائد في بيع صالح الشهري لـ النصر أو الأهلي وفقًا لـ“مكة”، خاصة أن الفريقين بحاجة لتعزيز صفوفهما الهجومية.

وقيل: إن إدارة الهلال تراجعت عن شراء صالح الشهري نهائيًّا من الرائد، بعدما وجدت أن إدارة النادي طلبت مبالغ مالية طائلة، وذلك من أجل إتمام الصفقة.

