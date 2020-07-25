بشريحة الجوال وشهادة مقيم.. العثور على طيار الطائف المفقود متوفيًّا بجبال نعمان

عُثر عليه فجرًا بعد رحلة بحث
كشف عابد السويعدي صديق وقريب الطيَّار المفقود أمين السويعدي، الذي عثر عليه متوفيًّا -قبل قليل- في جبال نعمان بالطائف، عن تفاصيل تحديد موقعه والعثور عليه.
وقال قريب الطيَّار لـ«عاجل»: إن السويعدي تم العثور عليه متوفيًّا في تمام الساعة الثالثة والربع فجرًا، بعد تحديد موقعه من خلال شريحة الجوَّال بمنطقة أسفل الكر بنعمان؛ حيث أوضح أحد المقيمين الباكستانيين للقائمين على عملية البحث أنه شاهده بتلك المنطقة، وبالفعل عثرت القبيلة عليه.
وأضاف: إن الطيَّار الراحل كان يمارس هواية الباراشوث منذ أكثر من خمس سنوات، وقد خرج في رحلته -عصر أمس الجمعة- من مرتفعات الهدا.
وكان أقارب الطيَّار مظلِّي أمين السويعدي، قد بدأوا رحلة البحث عنه، عقب خروجه دون عودة، فيما دشنوا هاشتاجًا بعنوان «طيار الطائف المفقود»، وطالبوا بتوسيع مشاركته على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ أملًا في التوصل إلى معلومة بشأنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بشريحة الجوال وشهادة مقيم.. العثور على طيار الطائف المفقود متوفيًّا بجبال نعمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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