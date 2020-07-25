نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي «الشهيد اللغبي»

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم السبت، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول يحيى بن صالح اللغبي، أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية الذي استُشْهِد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحدّ الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أنَّ ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

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من جانبه، عبَّر والد وذوو الشهيد اللغبي، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ووزير الداخلية وسمو أمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أنَّ ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشْهِد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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