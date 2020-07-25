الحصيني: أمطار متفاوتة وأجواء حارة ورياح نشطة بمناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، طقس اليوم السبت وليلة الأحد، مشيرًا إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة وأجواء حارة ورياح نشطة بمناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني -عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة، على أجزاء من منطقة الرياض خاصة شمال غربها وغربها، ومناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والربع الخالي ونجران، وكذلك دولة الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع أجواء شديدة الحرارة على: الشمالية والجوف والمدينة المنورة وشمال الشرقية، وحارة على باقي المناطق، ومعتدلة على المصايف.

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كما توقع الحصيني هبوب رياح متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والساحل الغربي.

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