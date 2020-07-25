«مدني مكة» يحذر من طقس السبت.. ويدعو إلى تجنب مجاري الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى الحيطة والحذر؛ نتيجة للتغيرات في الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام بموجب تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، اليوم السبت؛ ما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد على محافظات، الطائف وأضم وميسان والعرضيات والجموم وتربه ورنية والمويه والكامل اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 9 مساء.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎‏‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بدخول أماكن خطرة وتجنب مجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.