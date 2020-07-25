«حساب المواطن» يوضح معنى أن يكون المستفيد مؤهلًا واستحقاقه «صفر»

أشار إلى ضرورة توافر عدد من المعايير
أوضح برنامج حساب المواطن معنى أن يكون المستفيد «مؤهلًا» واستحقاقه «صفر» في حساب المواطن.
وأشار حساب المواطن –عبر تويتر- أنَّ كون المستفيد مؤهلًا واستحقاقاته «صفر» يعني أنه تنطبق عليه شروط الأهلية وهي: شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي، ومعيار الإقامة، وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
وتابع حساب المواطن: «ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق وهي تجاوز الحد المانع من الدعم وتؤخذ بالاعتبار المعايير التالية: عدد أفراد الأسر وأعمارهم، ومجموع الدخل الشهري للأسرة».
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