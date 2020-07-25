«حساب المواطن» يوضح معنى أن يكون المستفيد مؤهلًا واستحقاقه «صفر»

أوضح برنامج حساب المواطن معنى أن يكون المستفيد «مؤهلًا» واستحقاقه «صفر» في حساب المواطن.

وأشار حساب المواطن –عبر تويتر- أنَّ كون المستفيد مؤهلًا واستحقاقاته «صفر» يعني أنه تنطبق عليه شروط الأهلية وهي: شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي، ومعيار الإقامة، وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

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وتابع حساب المواطن: «ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق وهي تجاوز الحد المانع من الدعم وتؤخذ بالاعتبار المعايير التالية: عدد أفراد الأسر وأعمارهم، ومجموع الدخل الشهري للأسرة».

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