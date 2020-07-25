طقس السبت.. «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشارت الأرصاد إلى أنها لا تستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق «الرياض، القصيم، الشرقية، حائل».

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «الرياض، الشرقية، نجران» تمتدّ إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أمّا الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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