مدني جازان محذرًا من التقلبات الجوية: اتبعوا إرشادات السلامة وتجنبوا الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لوُرود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة ومحافظاتها، تستمر حتى مساء اليوم السبت مصحوبة بتأثيرات مثل تدفق السيول وتساقط للبرد ونشاط بالرياح السطحية تتسبب في شبه انعدام في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية وعدم الاقتراب أو ملامسة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية؛ تفاديًا لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو قطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وتوخّي الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

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ودعا «الغامدي» إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

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