١٣٠ مركزًا صحيًّا مناوبًا خلال إجازة عيد الأضحى.. تعرف على منطقتك

حددت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير المراكز الصحية المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ في المراكز الصحية التابعة لها .

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري؛ على جميع مديري القطاعات بضرورة وجود إدارات القطاعات للإشراف والمتابعة على أعمال المراكز الصحية لتقديم خدمات صحية مميزة وشاملة لخدمة المستفيدين، وضمان سير العمل بالجودة المطلوبة .

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وقال مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة عسير الدكتور خالد الموسى، إن عدد المراكز الصحية المرابطة خلال الإجازة وصل إلى ١٣٠ مركزًا صحيًّا.

وأضاف: أن هذه المراكز موزعة على قطاعات مدن ومحافظات منطقة عسير؛ حيث يعمل بقطاع أبها ١٣ مركزًا، وخميس مشيط ٦ مراكز، وظهران الجنوب ٥ مراكز، وبللحمر ٤ مراكز، ووادي بن هشبل ٦ مراكز، وأحد رفيدة ١٠ مراكز، وبارق ١١ مركزًا، ورجال ألمع ١١ مركزًا، وسراة عبيدة ٦ مراكز، وتنومة ٣ مراكز، والمجاردة ٨ مراكز، والمضة ٦ مراكز، ومحايل عسير ١٧ مركزًا، والنماص ٥ مراكز، والحرجة ٦ مراكز، وبللسمر ٣ مراكز، والفرشة ٣ مراكز، والبرك ٥ مراكز، والقحمة مركزين.

ونوّهت صحة عسير إلى أنه يعمل بالمنطقة ١٥ مركزًا مناوبًا إلى الساعة الثانية عشرة مساء و٨ مراكز تعمل خلال الـ٢٤ ساعة إضافة إلى عدد من عيادات تطمن؛ لخدمة المراجعين والمرضى .