السعودية اليوم / نائب وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية



الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

رفع معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له - رعاه الله - وتكللت بفضل من الله بالنجاح، كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير

ودعا معالي الإبراهيم المولى - عز وجل - في هذه الأيام المباركة أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يمد بعمره، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل مكروه.

// انتهى //

10:24ت م

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الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسرفع معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له - رعاه الله - وتكللت بفضل من الله بالنجاح، كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.ودعا معالي الإبراهيم المولى - عز وجل - في هذه الأيام المباركة أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يمد بعمره، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل مكروه.// انتهى //10:24ت م0027

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