

جيزان 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

هيّأَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان 2015 جامعاً ومسجداً إضافياً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 للهجرة، في إطار رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي بأن الفرع أتم تهيئة وجاهزية هذا العدد من الجوامع والمساجد لإقامة صلاة العيد ضمن خطة وضعها الفرع وسط الأخذ بكامل الاستعدادات وجميع البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة وهي بإحضار سجادة خاصة ولبس الكمام والحرص على وجود مسافة كافية بين كُلّ مصلي وآخر وتوزيع مراقبي المساجد، داعيـاً الجميع بضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظاً على سلامة الجميع.

يذكر أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة جازان ستقام في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريباً.

// انتهى //

10:20ت م

0026





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بجازان تُجهز 2015 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.