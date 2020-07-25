السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية المالديف بذكرى يوم الاستقلال لبلاده



الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

10:17ت م

0023



الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:17ت م0023

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