السعودية اليوم / المكسيك تسجل 7573 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مونتيري 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 7573 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 378.285 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 42.645 حالة وفاة .

// انتهى //

09:51ت م

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مونتيري 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسسجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 7573 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 737 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة المكسيكية ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 378.285 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 42.645 حالة وفاة .// انتهى //09:51ت م0018

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